Nel corso della seduta odierna del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria il Consigliere Rudi Lizzi ha aderito ufficialmente al progetto amministrativo della maggioranza alla guida di Palazzo Alvaro. “Per me è una giornata importante oggi – ha affermato Lizzi in apertura di seduta – si ufficializza un percorso che da tempo è maturato attraverso un’attività di concertazione e di condivisione di alto valore istituzionale che ha caratterizzato il lavoro di questi anni all’interno del consesso metropolitano”.

“Un lavoro – ha aggiunto il Consigliere intervenendo in aula – sempre improntato all’attività di servizio nei confronti del nostro territorio, che mi ha portato ad incontrare, sui temi concreti e sugli obiettivi amministrativi strategici, la pragmaticità dell’azione amministrativa della compagine di maggioranza, alla quale sono contento di aderire ufficialmente”.

“La mia storia politica ed il mio impegno pubblico sono sempre andati nella direzione di servire il territorio e la mia comunità – ha spiegato Lizzi – sono convinto infatti che in una terra difficile e complessa come la nostra, ricca di opportunità e con una potenzialità straordinaria sotto tutti i punti di vista, con un grande margine di crescita sotto il profilo sociale ed economico, l’impegno di un amministratore pubblico deve essere sempre misurato attraverso gli obiettivi di sviluppo che si propongono al territorio. Ed in questo senso, in questi anni, abbiamo lavorato in maniera sinergica, sempre tenendo fede a quello spirito di condivisione e di collaborazione, che è proprio di questa maggioranza, e che mi ha convinto a sposarne il progetto.

“Per questi motivi – ha aggiunto ancora Lizzi – ho il piacere di comunicare la mia piena disponibilità e mettere a disposizione tutte le mie competenze e capacità, al progetto amministrativo inaugurato già tempo addietro dal sindaco Giuseppe Falcomatà ed oggi portato avanti in maniera egregia e determinata dal suo facente funzione, Carmelo Versace, e da tutti i colleghi consiglieri delegati, con l’obiettivo di dare seguito concreto a linee programmatiche che guardano al benessere delle comunità ed allo sviluppo del nostro territorio dal punto di vista civile, sociale ed economico”.

“In questi mesi ed ancor prima in questi anni la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha dimostrato l’alto senso istituzionale che sta alla base di una crescita sana del nostro territorio. La concertazione tra esperienze differenti ma complementari, la capacità di mediazione e di dialogo a livello istituzionale, sono obiettivi da perseguire a livello di indirizzo politico e poi a livello amministrativo e che devono unire tutti coloro che hanno a cuore le sorti del nostro territorio. Personalmente intendo abbracciare convintamente questo percorso e ringrazio oggi pubblicamente i vertici di questa amministrazione e tutti voi colleghi consiglieri, per aver sempre anteposto gli interessi collettivi a quelli individuali ed il lavoro di squadra alle velleità personali. Su questi presupposti – ha concluso Lizzi – ne sono certo, il lavoro che abbiamo di fronte ci porterà a nuovi ed importanti risultati da mettere a disposizione della nostra comunità”.