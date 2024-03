“A Nicoletta Ventrice. Per aver rappresentato con la bellezza e il talento la Calabria sui più prestigiosi palcoscenici regionali, nazionali e mondiali, contribuendo a diffonderne i valori più autentici e positivi”.

Con questa motivazione, il Consiglio regionale della Calabria ha donato una targa a Nicoletta Ventrice, Miss Mondo Calabria 2023. Ad incontrare la giovane calabrese detentrice della fascia, il consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta.

“Antonella Ventrice, dopo aver vinto il titolo, in questi ultimi mesi ha rappresentato la Calabria nel mondo nel corso di vari eventi di prestigio. Ha indossato questa fascia con l’orgoglio dell’appartenenza ai valori straordinari della nostra regione. Un impegno che il Consiglio regionale della Calabria ha scelto di valorizzare e riconoscere attraverso questa targa simbolo”, le parole di Giannetta nel consegnare la targa in vece del Presidente Mancuso, impegnato nei lavori dell’assemblea legislativa.

Emozionata e felice, Antonella Ventrice ha ringraziato l’intero consiglio regionale e il consigliere Giannetta per la targa ricevuta.

“E’ stato un anno intenso e pieno di emozioni, ho rappresentato con fierezza la mia terra dentro e fuori i confini nazionali. L’esperienza di questi mesi mi ha consentito di accrescere il mio bagaglio di esperienze. Mi auguro – ha affermato la giovane di Briatico – di poter continuare ad ottenere soddisfazioni e rendere orgogliosi tutti i calabresi, a partire dal percorso universitario che mi vede impegnata a Roma nel corso di Management dello Sport”, ha concluso Miss Mondo Calabria 2023.