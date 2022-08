Il mercato del Cittanova Calcio prosegue all’insegna degli innesti di qualità. Un nuovo colpo puntellato dalla dirigenza cittanovese che va a rinforzare ulteriormente il pacchetto arretrato di mister Galfano.

Il club giallorosso è lieto di comunicare di aver acquisito le prestazioni sportive del forte difensore centrale di nazionalità argentina Paolo Baggini, classe 2000 nativo di Còrdoba.

Il neo acquisto ha militato in Argentina nelle compagini giovanili del Club Atletico Tallares, società che milita nel campionato di Primera Division , collezionando numerose presenze fino al campionato Primavera, per poi passare la scorsa stagione all’Arbus Calcio in Sardegna nel campionato di Eccellenza , diventandone capitano concludendo la stagione con tre reti.

“Portiamo a termine positivamente un’operazione di mercato importante – ha sottolineato il Presidente Guido Contestabile – nel segno della programmazione e della qualità”. Soddisfazione per il nuovo ingaggio è stata espressa da Vincenzo Condomitti ” Questa Società ha un progetto sportivo solido e lungimirante, nonostante il poco tempo a disposizione , crediamo nei nostri obiettivi, e proseguiamo per dare un impronta consona al nostro blasone , consapevoli che, con il sostegno e la partecipazione dei nostri tifosi

daremo concretezza ai nostri progetti e tante soddisfazioni al nostro pubblico. “.