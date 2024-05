Lunedì 3 giugno 2024 il celebre critico d’arte Vittorio Sgarbi farà visita alla città di

Terranova Sappo Minulio. Il motivo è di grande orgoglio, in quanto lo stesso ha espresso il

desiderio di ammirare da vicino le opere custodite presso la Chiesa parrocchiale. Infatti, la

Chiesa Matrice di SS. Maria Assunta è nota nel panorama nostrano, e non solo, per le sue

straordinarie opere d’arte che abbracciano diversi artisti ed epoche, ospitando Maestri del

calibro di Benedetto da Maiano, Giuseppe Bottone, Cesare Quaranta e altri ancora.

Questo evento rappresenta senz’altro un’occasione unica per tutti gli appassionati d’arte di

incontrare una delle figure più carismatiche e influenti del panorama culturale italiano.

Vittorio Sgarbi, con la sua vasta esperienza e il suo approccio appassionato, ha dedicato

la sua carriera alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio artistico italiano.

Conosciuto per le sue critiche incisive e le sue approfondite analisi, Sgarbi è una voce

autorevole che sa coniugare competenza e passione, rendendo l’arte accessibile e

affascinante per tutti. La visita di Sgarbi alla città di Terranova, additata come “La perla del

Rinascimento in Calabria”, prevede un focus particolare centrato alla splendida Chiesa di

SS. Maria Assunta, autentico scrigno d’arte, prevista alle ore 11:30. Tra le iniziative in

programma, spicca anche un incontro presso il palazzo della storia, dell’arte e della cultura

alle ore 12:00, dove incontrerà le Autorità, i cittadini e una scolaresca, durante il quale il

critico condividerà le sue riflessioni su arte e dintorni offrendo al pubblico che vorrà

parteciparvi un’opportunità unica di approfondire la conoscenza del patrimonio artistico.

L’evento offrirà sicuramente uno spazio di confronto e approfondimento sulle tendenze

attuali e future del mondo dell’arte, con particolare attenzione alla valorizzazione del

patrimonio artistico locale. La visita di Sgarbi alla città non è solo un tributo alle eccellenze

artistiche in essa custodite ma anche un’occasione per promuovere il dialogo culturale e

l’apprezzamento dell’arte nelle sue molteplici forme. Un evento, insomma, per celebrare

insieme la bellezza e l’importanza del patrimonio artistico terranovese. Non è esclusa

anche una visita al Santuario del SS. Crocifisso, dove è custodita la sacra e preziosissima

Effigie del Cristo nero del ‘400, la cui riproduzione è stata donata a Papa Francesco nel

corso dell’udienza generale del 15 maggio scorso. La bellezza di Terranova si manifesta

nella sua generosità anche attraverso la lungimiranza e l’attenzione dell’attuale

amministrazione guidata dall’Avv. Ettore Tigani, che continua a puntare alla valorizzazione

delle ricchezze artistiche terranovesi attraverso numerosi incontri ed eventi.