Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza della sede centrale e distaccamenti di Castrovillari e Rende sono impegnate dalle ore 5.15 circa presso la Servizi Ecologici di Contrada Canicella nel comune di Tarsia (CS).

Al momento oltre venti unità con 5 mezzi e 2 autobotti per rifornimento idrico sono all’opera per circoscrivere e domare il rogo.



Sempre nella giornata di ieri un altro incendio aveva interessato la discarica di Cassano dove per diverse ore era stata impegnata la squadra del distaccamento di Castrovillari.



Seguiranno aggiornamenti..