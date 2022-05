Sono veramente felice di leggere dell’assoluzione degli ex sindaci del comune di Rende Sandro Principe e Umberto Bernaudo e gli ex assessori Pietro Paolo Ruffolo e Giuseppe Gagliardi.

Abbiamo confidato nella giustizia, come sempre, e questa assoluzione è la dimostrazione dell’assoluta estraneità alle accuse mosse contro di loro.

Accuse che hanno causato dolore umano e personale che non potrà essere dimenticato ma la giornata di oggi mette fine a questa vicenda e mi auguro che permetta loro di ritrovare la serenità.

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale

Franco Iacucci