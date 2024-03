Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale é intervenuta alle ore 17.50 in C.da Pirivoglia, nel comune di Chiaravalle, per il salvataggio e recupero di una piccola volpe rimasta imprigionata con la zampa posteriore destra in una recinzione metallica di delimitazione di una proprietà privata. A dare l’allarme lo stesso proprietario del podere.

Intervento dei vigili del fuoco è valso a tranquillizzare il piccolo animale che veniva prontamente recuperato e sistemato in un trasportino. A seguire le operazioni di soccorso un veterinario della zona che prestava le prime cure. La volpe veniva successivamente consegnata ad una guardia zoofila per il trasporto presso il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Catanzaro.