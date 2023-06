Di GiLar

Purtroppo la “mala erba non muore mai”, mai fu proverbio così azzeccato quando ci si rivolge a dei delinquenti che in questo caso portano il nome infame di “Lordazzi”.

Sono quei soggetti simili alle bestie (con tutto il rispetto per bestie le quali sono di gran lunga migliori di loro), che incuranti del danno che procurano, lasciano dappertutto i loro rifiuti, inquinando ogni angolo del territorio urbano e non.

Stiamo ricevendo numerose segnalazioni con documentazione fotografica, altre ne abbiamo fatte noi, ma questa volta non li pubblichiamo perché ci vergogniamo noi di loro. Una miriade di buste di rifiuti abbandonati in ogni angolo di strada, sia al centro che nelle periferie come una sorta di piaga da “pandemia lordazza” che impera nella loro mente malata.

Da pochi giorni è cambiata a Taurianova, la ditta per la raccolta dei rifiuti, da Avr siamo passati alla Muraca, ma in merito a chi sporca le strade nulla è cambiato, una condizione gattopardesca malata che impera e distrugge quello che dovrebbe essere preservato come l’ambiente circostante. Cosa passa in testa a questa gentaglia, che poi sono dei banditi veri e propri ancora non si comprende. Da anni che facciamo questa battaglia e sollecitiamo che venga posta in essere una soluzione per colpire questi delinquenti sociali.

Non è più tollerabile una situazione del genere perché mentre ci si vanta di organizzazioni culturali, di eventi ben riusciti e di altri che verranno, dobbiamo subire l’onta di chi viene da fuori per assistere a tali eventi e ci si trova un paese, non per colpa di amministra specifichiamolo, ma per colpa di chi sporca senza ritegno ogni angolo della città, incurante dei danni che provoca.

Una soluzione al problema va trovata, vuoi con foto trappole, con videosorveglianza e quando stanarli sanzionarli duramente.

Serve la collaborazione di tutti…