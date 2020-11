Dopo il terribile periodo del primo lockdown, con l’arrivo della bella stagione, che aveva abbassato significativamente i numeri della pandemia in Italia, ci era sembrato che il problema si fosse risolto,… o ci piaceva pensarlo. Ci avevano detto che con il ritorno del freddo il virus avrebbe ripreso la sua virulenza. E infatti quello che rifiutavamo di accettare, la tanto temuta ripresa dei contagi, non ha tardato ad arrivare.

Tutto questo però non ha fermato l’attività dei Lions.

Infatti la XI Circoscrizione, sotto la presidenza di Achille Capria, apre i lavori di questo nuovo anno sociale che si preannuncia difficile e faticoso ma proprio per questo ancora più stimolante del solito perché sollecita a ricercare con prontezza nuove risoluzioni ai problemi. Perciò il lavoro già svolto a monte per organizzare la I riunione in presenza ha subito un netto capovolgimento, ed ha costretto il Presidente Capria e il suo staff, composto da Francesco Polito (Segretario), Serenella Multari (Cerimoniere), Dino Pizzuto (Officer Telematico), Aurora Placanica (Addetto Stampa) con i Presidenti di Zona Andrea Lanza, Giacomo Romeo, Monica Minì e Fortunato Iaria, a rimodulare l’evento alla luce della nuova situazione e svolgerlo da remoto.

Per tale motivo i 19 Lions Clubs della XI Circoscrizione e numerose autorità lionistiche sono stati convocati dal Presidente Achille Capria su piattaforma telematica, il 21 novembre, per fare il punto della situazione, armonizzare i programmi dei vari Club e dare organicità agli interventi di servizio sul territorio che certamente non subiranno interruzioni.

La riunione, organizzata e condotta in modo impeccabile dal presidente, si è svolta in un clima di grande armonia e spirito di collaborazione, con la presenza del Governatore del Distretto 108Ya Antonio Marte, dell’immediato Past-Governatore Nicola Clausi, dei due Vicegovernatori Francesco Accarino e Franco Scarpino, del Presidente Distrettuale Leo Alfonso Totaro e del Past Presidente del Consiglio dei Governatori Liliana Caruso

L’XI Circoscrizione è la più grande del Distretto, coordina 19 club della provincia di Vibo Valentia e Reggio Calabria per cui la riunione è stata molto partecipata e seguita con interesse da circa 100 soci pronti ad offrire il proprio contributo fattivo per un efficace opera di servizio. Numerosi gli interventi di alto spessore civico e culturale, ma soprattutto con forti messaggi di incoraggiamento alla speranza e all’ottimismo.

Il Governatore Antonio Marte infatti, che con la sua presenza ha impreziosito e reso più autorevole la riunione, ha raccomandato di resistere: – Mai perdere la speranza – ha detto, mostrando soddisfazione per la partecipazione numerosa e complimentandosi con il Presidente Capria per l’ineccepibile organizzazione.

Questi, dal canto suo, ha voluto ricordare la filosofia del Dalai Lama che tra“Ieri, Oggi e Domani “ sceglie l’Oggi come giorno giusto per operare con le azioni, “perché le azioni dicono chi siamo, le parole chi crediamo di essere”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, il Past Governatore Nicola Clausi che ha invitato tutti a concentrarsi sul servizio trasformando le difficoltà in fonte di energia,

Di larghe vedute l’intervento del II Vicegovernatore Franco Scarpino che nello specifico suggerisce ai soci Lions di affiancare la Pubblica Amministrazione nella ricerca di soluzioni valide a quei problemi che certamente sono conosciuti meglio da chi vive nelle varie realtà locali , con riferimento alla delicata situazione odierna della Calabria.

Molto interessante è stata la relazione della Responsabile Distrettuale GST Titta Parisi che ha illustrato i diversi modi in cui i Lions possono svolgere le attività di servizio.

Rita Franco, Responsabile Distrettuale GMT, nel corso del suo intervento ha sottolineato che la storia ci giudicherà per quello che siamo riusciti a fare in questo momento.

Gli interventi sono stati veramente numerosi, tutti gli Officer Distrettuali hanno esposto i propri Progetti e i Presidenti di Club hanno illustrato all’Assemblea le attività di servizio che svolgeranno in quest’anno sociale, tutti fortemente motivati ad operare senza sosta per portare un raggio di luce dove meno splende il sole, perché “dove c’è una persona bisognosa là c’è un Lion pronto ad aiutarlo”

Buon Lavoro dunque LIONS!