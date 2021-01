L’impegno assunto sin dal suo insediamento da parte della neo Amministrazione comunale è un atto per noi veramente importante – questo è quanto dichiarano in una nota gli ex lavoratori Lsu-Lpu del Comune di Taurianova.

Abbiamo sentito la necessità di rendere pubblico quanto ci è stato riconosciuto, poiché siamo consapevoli che tutto ciò è a discrezione del Comune poiché l’aumento delle ore lavorative grava sul bilancio dell’Ente, e sappiamo che tanti colleghi di altre Amministrazioni nonostante siano passati alcuni anni a tutt’oggi si trovano un contratto di lavoro a 18 ore settimanali.

Per questo -concludono i lavoratori- l’attenzione dimostrata, dal Sindaco Roy Biasi e dell’ Assessore al Personale Simona Monteleone, sarà onorata da parte nostra con il massimo impegno nei confronti della nostra amata cittadina, così come abbiamo fatto fino ad oggi.