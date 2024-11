I componenti del Comitato di quartiere Mosorrofa provano immenso dolore per la perdita del proprio Vice presidente Fabrizio Nicolò in seguito ad un tragico incidente sul lavoro. Fabrizio ha contribuito alla nascita del comitato e da subito ne è divenuto il Vice presidente. Ha sempre partecipato attivamente a tutte le iniziative. Nonostante il pesante lavoro di ascensorista ha sempre trovato il tempo per occuparsi anche dei bisogni della gente e lo ha sempre fatto con amore e garbo. Fermo, risoluto ma mai una parola fuori dalle righe. Grazie Fabrizio continueremo il nostro impegno anche in tua memoria.

Alla moglie Nuccia e ai figli Seby e Claudia esprimiamo le più sentite condoglianze, affetto e vicinanza.

Il comitato di Quartiere Mosorrofa