“Per un utilizzo consapevole del Web e dei Social media” è il tema dell’incontro che si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. da Feltre” di Reggio Calabria lunedì prossimo, 8 novembre, alle ore 9.30 nell’ambito delle iniziative organizzate dal Co.re.com Calabria. Dopo i saluti del dirigente scolastico dell’istituto reggino, prof.ssa Sonia Barberi, i lavori saranno introdotti e moderati dall’avv. Antonino Mallamaci, funzionario del Co.re.com. Calabria. Sono previste le relazioni del prof. Mario Cannataro, docente di Ingegneria Informatica e Bioinformatica presso l’Università Mediterranea “Magna Graecia” di Catanzaro, della dott.ssa Samantha Libri, psicologa e del dott. Demetrio Zavettieri, esperto in trasformazione digitale.

Nel corso dell’incontro formativo di educazione digitale agli studenti del I.C. “Carducci – V. da Feltre” verrà consegnato un questionario di 17 domande a risposta aperta, predisposto dal Co.re.com., che sarà utile, al termine del ciclo di conferenze promosse dall’ente del Consiglio Regionale, per avere un quadro complessivo della situazione calabrese in quest’ambito, e le cui risultanze saranno raccolte in una apposita pubblicazione curata dallo stesso Co.re.com.

L’I.C. “Carducci – V. da Feltre” ha aderito subito all’iniziativa su un argomento così delicato e attuale, ospitando l’incontro del prossimo 8 novembre, perché, come ha dichiarato il dirigente scolastico Sonia Barberi, “utilizzare consapevolmente il web e i social media è fondamentale per i ragazzi di oggi per divenire futuri cittadini digitalmente competenti e responsabili”.