“La Tropea Experience”, il festival della Cipolla Rossa più amata d’Italia, apre i battenti:

dal 22 al 24 settembre tre giorni tra eccellenze, spettacoli e informazione.

A “La Tropea Experience” non sarà protagonista solo Tropea: domenica 24 settembre

tutti i Borghi più belli d’Italia in Calabria saranno presenti con i loro stand per la prima

delle tappe che termineranno a settembre 2024 ad Oriolo e Rocca Imperiale, le

location designate per ospitare il XVI Festival Nazionale de “I Borghi più belli d’Italia”.

Posizionati nel cuore del centro storico di Tropea, i Borghi presenteranno ai visitatori

le loro bellezze e le loro tipicità gastronomiche; sarà una giornata all’insegna della

tradizione e delle bontà della cucina locale.

Una partenza unica in una cornice suggestiva per un tour che inizierà da qui per

toccare tutti i Borghi calabresi durante questi 12 mesi.

“La Tropea Experience” – Festival della Cipolla Rossa è una manifestazione originale

con un alto contenuto di approfondimenti del calendario gastronomico nazionale, una

vetrina delle eccellenze calabresi e non solo sullo sfondo di questo meraviglioso borgo,

fiore all’occhiello della regione.