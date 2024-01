Come ogni fine anno vengono diffusi i dati sul gioco d’azzardo e l’anno passato non riserva grandi sorprese: i numeri salgono su tutto il territorio nazionale e la nostra Regione non fa eccezione. Secondo la Federconsumatori in Calabria sono stati giocati circa 3.247 milioni di Euro, di cui 3.056 rappresentano il totale delle vincite e 190 sono i milioni persi. Le quote puntate a livello regionale si attestano sui 1.760 Euro a testa, mentre la media nazionale è 1.242 Euro, con un nord più parco (884 Euro) e un sud più propenso a spendere (1.710 Euro). Questi dati fanno si che, seppur con un basso numero di abitanti, la Calabria sia la decima Regione d’Italia per raccolta totale di giocate. Per quanto riguarda la divisione tra le province Vibo Valentia e Reggio Calabria sono nella top 10 rispettivamente alla quarta e alla sesta posizione con 2.631 e 2.604 euro spesi pro-capite. In relazione al PIL regionali questi numeri sono molto alti, quindi nasce la domanda: come potersi divertire ai casinò senza puntare cifre troppo elevate?

Cosa sono i “bonus senza deposito immediato”?

Avere la possibilità di giocare senza perdere il proprio denaro è indubbiamente il sogno di ogni giocatore. Consulta https://www.casinotopsonline.com/it/bonus-senza-deposito-immediato dove potrai trovare i “bonus senza deposito immediato” che ti permetteranno proprio di giocare senza correre rischi. Per esempio, se non hai mai scommesso, troverai particolarmente adatti a te i “Fun Bonus”, grazie ai quali potrai vincere “quote” da rinvestire nelle partite successive. Questo principio è lo stesso dei “giri gratis” delle slot machine, giri che ti permettono di provare il design e le caratteristiche della slot senza rischi correlati. Se non hai mai scommesso su un casinò online potrai fare pratica con diversi giochi e scegliere quello preferito. I “Bonus senza deposito immediato” funzioneranno bene per te anche se vuoi provare un nuovo casinò col quale non hai dimestichezza. Importante, quando si usano questi servizi, è leggere bene le condizioni di riscatto delle vincite. Infatti, se si vuole tradurre il montepremi accantonato in contante, alcune sale da gioco online potrebbero richiedere di seguire procedure piuttosto lunghe e macchinose. Effettivamente, a fronte dei tanti vantaggi offerti dai “Bonus senza deposito” ci sono 3 svantaggi principali di cui dovrai essere consapevole: termini e condizioni non sempre chiari, limitazione sull’uso del bonus (spesso riservato solo a certi giochi), requisiti di scommessa piuttosto alti (10x) per riscuotere la vincita.

Giocare gratis è la tendenza del futuro?

Sono 136 i miliardi giocati dagli Italiani durante lo scorso anno (+22%) rispetto all’anno precedente, il che significa che nel nostro Paese la modalità di gioco gratuita offerta dai “bonus senza deposito immediato” è di grande successo nell’attirare nuovi giochi, ma poi gli italiani amano puntare anche “soldi veri”. D’altronde, l’adrenalina è ciò che attrae molti gambler verso il gioco d’azzardo. Basti pensare che nello stivale si spende più per l’azzardo che per la salute (128 miliardi) e per la scuola (52 miliardi). Come cita l’articolo di Panorama da cui questi dati sono presi, “gli italiani sono un popolo di poeti, navigatori, santi e scommettitori”.