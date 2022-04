Riceviamo e pubblichiamo

Per solo interesse a far conoscere la verità dei fatti ritengo opportuno effettuare, dopo quanto emerso su alcuni organi di informazione, che l’ASP nella persona del Commissario Dr Gianluigi Scaffidi in data odierna ha firmato la delibera per l’erogazione delle somme relative alle prestazioni effettuate in Hospice nel mese di Gennaio e Febbraio 2022, e pertanto gli emolumenti relativi al mese di marzo 2022 saranno pagati entro questa settimana.

Ritengo doveroso, inoltre, esprimere pubblicamente al Dr Scaffidi un ringraziamento per il Suo costante interesse verso la nostra struttura, apprezzando la Sua sensibilità e la Sua competenza nel difficile approccio alle Cure Palliative.

Vincenzo Trapani Lombardo