Gravissimo episodio a Taurianova davanti al Poliambulatorio a Largo Bizzurro, dove una signora è stata rapinata da alcuni malfattori che le hanno rubato la borsa e spezzato la collana nella violenta colluttazione. Dalle prime testimonianze si tratterebbe di un’automobile tipo “Skoda” grigia. La signora ha subito anche delle piccole ferite in quanto strattonata da questi balordi e in questo momento sta rispondendo alle domande degli investigatori.

Un episodio gravissimo che crea tante preoccupazioni e soprattutto paura per la propria sicurezza in una città come Taurianova. Sono stati allertati immediatamente i carabinieri della Compagnia di Taurianova diretta dal Capitano Borgese e stanno già effettuando le investigazioni sul deplorevole episodio, nella speranza che risalgono ai colpevoli autori del grave gesto alla povera malcapitata.

