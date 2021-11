Grave scontro stradale a Cosenza dove sono rimaste coinvolte due ragazze di 34 e 20 anni ed ora si trovano on gravi condizioni all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

Da una prima ricostruzione, nella notte la trentaquattrenne era alla guida della propria auto, una Renault Twingo, con lei l’amica ventenne, quando per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura e si è schiantata contro il guard rail. L’incidente è avvenuto a Piano Monello di Rende. Sul posto sono intervevuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.