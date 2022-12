Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio ieri con l’inaugurazione dell’Albero di Natale ha aperto un lungo cartellone di eventi, un insieme di appuntamenti di grande spessore all’insegna non solo del divertimento, ma con un immenso approfondimento culturale. Quest’anno la città di Palmi ha voluto inziare con il botto, candidandosi a diventare luogo di intrattenimento di tutta la Piana per il ricco cartellone di eventi natalizi.

Concerti, cinema, spettacoli, teatro e importanti eventi culturali coloreranno Palmi di gioia e allegria, ingedienti princcipali per il Santo Natale, con un sguardo anche alle eccellenze gastronomiche come la zeppolata in piazza e “Io compro calabrese”. Inoltre ci sarà anche il “presepe vivente” e non può mancare il Trenino di Natale.

Nei fatti il programma natalizio è iniziato il 1 dicembre e si andrà a concludere il 7 gennaio 2023 con la chiusura cinematografica con la proiezione di un film per ragazzi. Un interesse è stato dato anche alla Tonnara di Palmi con eventi natalizi che allieteranno il borgo marinaro palmese.

Un menù allettante di gioia, divertimento e approfondimenti culturali degni di nota.

(GiLar)

IL PROGRAMMA