Grande soddisfazione per l’esito delle premiazioni dell’Ottava di Carnevale “Città di Palmi” edizione 2023.

Tra i carri premiati i primi quattro posti sono stati attribuiti ai carri allegorici provenienti da Cittanova.

Nell’ordine si sono classificati:

1 – YIING YOUNG THAILANDIA

2 – RICORDAMI

3 – LA TARTARUGA

4 – IL MAGICO MONDO DI HOGWARTS.

Il risultato premia l’impegno e la professionalità dei gruppi di volontari cittanovesi che, con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, hanno allestito i carri e preparato le splendide coreografie dei gruppi che li hanno accompagnati.

Una importante gratificazione per il Gran Carnevale Cittanovese, affermatosi negli anni quale appuntamento di rilievo nel panorama delle attività di promozione culturale e valorizzazione del territorio.

Grande merito agli appassionati che hanno speso impegno e risorse per la realizzazione dei carri, grazie ai quali si creano occasioni di aggregazione e inclusione sociale favorendo una riscoperta del significato culturale delle iniziative carnascialesche.

Al Presidente dell’Associazione Gianluca Deblasio, unitamente a tutti i componenti, alle Associazioni cittadine, alle Palestre ed ai volontari che hanno contribuito a questo risultato va l’apprezzamento e il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.