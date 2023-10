Di Clemente Corvo

Grande affluenza alle due giornate FAI (Fondo Ambiente Italiano) svoltesi nei giorni di venerdi14 e domenica 15 a Gioia Tauro.

“Sono state due giornate splendide, abbiamo scoperto una cittadina sotterranea che non conoscevamo neanche noi del FAI.

Grande collaborazione della cittadinanza, del Sindaco Aldo Alessio, dell’Assessore alla cultura Carmen Moliterno, dell’ Assessore alle Politiche Ambientali SABINA VENTINI, del Settore V Pinificazione e Gestione Del Territorio, Servizio Ambiente Gestito dall’ Ing. SALVATORE ORLANDO e all’intera Amministrazione.

Notevole afflusso ai siti inseriti nel tour delle due giornate ; fra i tanti, quello che ha riscosso maggiore interesse, l’Ipogeo, la città sotterranea ricca di storia con le sue Cisterne , i depositi del grano e del vino.

“ Siamo davvero molto soddisfatti di come la cittadinanza ha accolto e partecipato all’iniziativa “ ha detto Dina Porpiglia capodelegazione FAI Reggio Calabria.

Grande entusiasmo anche da parte dell’assessore alla cultura che si è detta molto emozionata nel vedere un gran numero di visitatori ammirare gli antichi tesori sotterranei di Gioia Tauro.

La Vice Sindaco ed Assessore alla cultura ha dichiarato :

“ Tre giorni ricchi di storia, Gioia Tauro non solo una città commerciale, ma una città con un grande patrimonio storico culturale tutto da conoscere e da vivere insieme come è stato fatto in queste giornate.

Ho visto centinaia di cittadini di ogni età percorrere il tour dei siti interessati dal FAI e questo mi ha resa davvero felice ! le radici sono importanti, e Gioia Tauro affonda le sue in un mare sommerso di bellezza, storia e cultura.

I ragazzi dell’istituto SEVERI attraverso il progetto “APPRENDISTI CICERONI” sono stati fondamentali ed impeccabili nell’illustrare i tre siti da visitare.

Un grande ringraziamento al FAI – Delegazione di Reggio Calabria nella persona del suo presidente la dottoressa Dina Porpiglia ed a tutti i soci FAI, a tutta la Croce Rossa Italiana – Comitato di Gioia Tauro OdV nella persona della sua presidente la dottoressa Maria Giovanna Ursida ed a tutti i volontari CRI presenza preziosa in questi giorni “