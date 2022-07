Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato Giacomo Falcone nei confronti del Ministero della Giustizia, della Formez e della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto che “…l’amministrazione attribuisca alla ricorrente il punteggio aggiuntivo e ridetermini l’ordine di graduatoria…” in favore della canditata alla quale non era stato riconosciuto il maggior punteggio per la laurea vecchio ordinamento dalla stessa conseguita.

La concorrente si era rivolta al Codacons di Reggio Calabria (presieduto dall’avv. Antonia Condemi) il quale ha nominato l’avv. Giacomo Falcone per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

L’ufficio del Processo è una struttura organizzativa di supporto all’attività di magistrati costituita nel 2014 per garantire la ragionevole durata del processo. Il bando oggetto del ricorso ha consentito l’assunzione di 8.171 unità a livello nazionale.

La procedura di selezione semplificata prevedeva la valutazione dei titoli di studio conseguiti dai partecipanti ma era iniqua ai danni di coloro i quali erano in possesso di titoli di studio vecchio ordinamento.

Il Consiglio di Stato ha ripristinato l’equità nella determinazione dei punteggi rendendo giustizia ad una evidente disparità di trattamento creata da una erronea formulazione del bando.