“Grande soddisfazione per risorse messe a disposizione dal Governo Meloni, grazie al lavoro svolto dal Ministro Fitto, sul credito d’imposta per gli investimenti realizzati nella Zes unica, sono cinque volte superiori rispetto a quelle messe a disposizione dai precedenti governi nel periodo 2016-2020; siamo infatti passati da 617 milioni a 3,2 miliardi”. Così in una nota gli eurodeputati di Fratelli d’Italia Denis Nesci coordinatore per il gruppo Ecr della Commissione Regi e Francesco Ventola componente della commissione Regi. “Il governo Meloni dimostra ancora una volta il suo impegno rivolto allo sviluppo e alla competitività delle regioni del Sud Italia, per dare risposte concrete al tessuto economico e produttivo”.