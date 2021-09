Gli uffici amministrativi dell’Asp resteranno a Palmi, così come i servizi di medicina legale. Così il sindaco Giuseppe Ranuccio in un suo video nella pagina Facebook. Nei locali messi a disposizione dalla Città Metropolitana, mantenendo la sede a Palmi, “è un importante risultato per la comunità”, così il sindaco di Palmi.

“Una comunità che rivendica diritti sacrosanti alla salute”, conclude Ranuccio.

Nei giorni scorsi si era paventato il trasferimento degli uffici a Taurianova e nel silenzio unitario, siamo in campagna elettorale (giustamente), nessuno aveva alzato gli scudi per proteggere tale decisione, almeno nella politica taurianovese, ovviamente non bisognava guastarsela, non sia mai…

Il sindaco di Taurianova Roy Biasi (del centrodestra e leghista), si era speso favorevolmente per il trasferimento, mettendo a disposizione i locali siti nel Rione Bizzurro dove è ubicato il centro vaccinale. Oltre a lui, centrosinistra e “altri”, silenzio tombale (sic!), nessuna levata di scudi verso Taurianova.

Noi di Approdo Calabria avendo a cuore e amando la nostra città, ci siamo spesi favorevolmente affinchè tale trasferimento avvenisse, visto il “saccheggio” che Taurianova aveva subito negli anni novanta.

Questo episodio dovrebbe far riflettere i cittadini in merito alla “sostanza politica” dei nostri politicanti.

(GiLar)