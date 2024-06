NUOVA INIZIATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALMI: Il Consigliere Avvocato Giuseppe Saletta in memoria del compianto padre, dona strumenti e farmaci occorrenti per il “primo intervento sanitario e di emergenza”.

L’ Avv. Giuseppe Saletta, attuale Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, in ricordo del suo amato papà, il compianto Avv. Francesco Saletta, già insignito della toga d’oro, che ha esercitato la professione presso il Foro di Palmi per oltre 50 anni, scomparso circa un mese fa, il 13 giugno scorso ha voluto donare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi ed a tutti gli addetti ai lavori del Tribunale palmese, dal personale di Cancelleria ai Magistrati, tutto l’occorrente per il “primo intervento sanitario e di emergenza”.

I Farmaci salvavita di primo intervento, unitamente agli strumenti medici (Sfigmomanometro, saturimetro ecc.ecc.) donati, sono stati custoditi in un apposito armadietto e monitorati costantemente dal personale di sorveglianza del Tribunale Civile con l’augurio che non verranno mai utilizzati.

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, l’Avv. Angelo Rossi congiuntamente alla dott.ssa Stefania Gerocarni Dirigente del Tribunale Civile ed ai numerosi avvocati presenti nella Sala della biblioteca del COA hanno voluto ringraziare pubblicamente l’Avv. Giuseppe Saletta per il grande gesto di generosità, apprezzato da tutti, che associato all’attività di prevenzione e cardioprotezione all’interno dei palazzi giudiziari con l’installazione dei defibrillatori, contribuisce a rendere il Tribunale di Palmi sempre più sicuro.