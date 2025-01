La Giunta delle elezioni della Camera ha accolto il ricorso presentato da Andrea Gentile (FI) per il seggio della 23/esima circoscrizione Calabria, a Cosenza, e proporrà all’aula la proclamazione a deputato dello stesso Gentile Lo ha annunciato il presidente della Giunta Federico Fornaro al termine della Camera di consiglio.

La Giunta, quindi, propone per lo stesso seggio l’annullamento dell’elezione della deputata Orrico e poi della deputata Scutellà, entrambe del M5s, cui era stato assegnato in un primo momento il seggio.

(Adnkronos)