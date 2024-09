Giuli “Presto nomina al Teatro Massimo di Palermo”, Schifani e Lagalla “Scelta sia condivisa”

PALERMO (ITALPRESS) – Si attende dal Ministero della Cultura il nome del componente del Consiglio d’indirizzo del Teatro Massimo che ne completerà la composizione. Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, a margine della seconda edizione di Forum risorsa mare, tenutasi al Palermo Marina Yachting, ha parlato di “buone notizie in tempi relativamente brevi”. “Nomi non ne posso fare, perché sarebbe scortese nei confronti dei soggetti interessati e allo stesso teatro – ha aggiunto – Non ci sarà da aspettare molte settimane, ma per galateo istituzionale bisogna precedere secondo gli schemi previsti“.

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani si auspica che ci sia la massima condivisione nella scelta: “Occorre una concertazione con il ministro, diamo per scontato che non ci sono nè potranno esserci nomi calati dall’alto per quanto riguarda la nomina del sovrintendente – ha detto all’Italpress –

E’ importante che siano scelte condivise – prosegue Schifani – privilegiando chi ha lavorato bene, secondo criteri efficienti. Il confronto è indipensabile”.

L’intervento di Schifani è stato apprezzato dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “La Regione – ha detto all’Italpress il primo cittadino di Palermo – ricopre un fondamentale ruolo per la vita ed il funzionamento del Teatro e il Presidente, con il suo autorevole intervento, dimostra quanto il Governo regionale sia attento al futuro e al percorso culturale della Fondazione”.

