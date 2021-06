Girolamo Giovinazzo, studente di Giurisprudenza 21enne di Cittanova, è stato eletto Senatore accademico all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, con 1617 preferenze personali, oltre l’80% di consensi, in una delle elezioni più partecipate di sempre svoltesi online e non di presenza per l’emergenza covid.

Candidato più volte con la lista Dedalo, Giovinazzo torna a vincere ancora, ma stavolta non al Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Economiche e Scienze Umane bensì ai vertici del Senato accademico.

Il giovane, in questi anni, è stato componente del consiglio degli studenti alla Mediterranea, molto attivo nel contento sociale, collaborando con diverse realtà del territorio, tra cui l’Associazione Valentia di cui è Referente della città metropolitana di Reggio Calabria, molto vicino al volontariato e donatore di sangue dalla maggiore età.

Il neo eletto al senato accademico non nasconde la sua soddisfazione: «È un risultato storico, 1617 volte grazie! Questo raggiunto è un risultato che rimarrà nella storia della Mediterranea. Con il 45,12% d’affluenza alle urne (tra le più alte d’Italia) e con l’81% di preferenze personali (1617 voti) vengo eletto senatore accademico dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria con numeri che non si registravano da oltre 10 anni, quando la Mediterranea contava il triplo degli iscritti».

Giovinazzo ringrazia «la grande famiglia Dedalo, tutti i gruppi e le associazioni che ne fanno parte; grazie alla mia associazione Themis che ci ha permesso di raggiungere questo importante traguardo».

Un pensiero viene rivolto anche ai «1617 studenti che hanno riposto in me la loro fiducia, mi riempite di orgoglio e di coraggio; grazie a tutti gli amici, i colleghi, la mia famiglia che ogni giorno credono in me. Dedico a voi questa vittoria!», ha concluso il neo eletto senatore accademico.