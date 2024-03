GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO Passeggiata culturale sui luoghi Luigi Parpagliolo e Leonida Repaci Itinerario – Raduno in Villa Comunale; – Chiesa del Crocifisso con i suoi misteriosi sotterranei e Chiesa del Carmine, la chiesa della Madonna del miracolo in occasione del terremoto del 1894; – Torre San Francesco e sistema di avvistamento delle torri costiere; – Affaccio di Capo Barbi, tradizionale postazione per segnalare il passaggio dei pesce spada; – Rovaglioso, indicata nelle carte nautiche medievali come Portus Orestis; – Grotte archeologiche di Trachina; – Casa Repaci e Guardiola. Si consiglia un abbigliamento adeguato ad una giornata di trekking leggero, un litro di acqua, tanta voglia di scoprire, conoscere e meravigliarsi: obbligatorio fotografare! Ciò che proponiamo sono itinerari culturali non semplici percorsi di trekking, sono esperienze più complesse che mirano ad “entrare” nel cuore dei territori, cercando di mettere in luce i rapporti fra uomo e natura.

