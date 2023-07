Giornata emotivamente intensa domani, 1 agosto, per il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, che alle ore 19, a Cassano All’Ionio (CS), insieme al sindaco Giovanni Papasso, inaugurerà un parco giochi alla memoria di Sara Mariucci, la bambina di 3 anni folgorata da una scarica elettrica mentre stava divertendosi sulle giostrine.

Prima dell’inaugurazione, intorno alle ore 18, sempre accompagnato dal primo cittadino, Marziale deporrà fiori sulla tomba del piccolo Cocò Campolongo, anch’egli di 3 anni quando spietati killer della mafia lo hanno ucciso e arso.

“Sono grato al sindaco Papasso ed alla comunità cassanese per avermi voluto in questa giornata così particolare – dichiara il Garante – che nel legittimo ed auspicato relax vacanziero ha inteso inserire un momento di riflessione così forte. Perpetuare la memoria dei piccolini che non ci sono più assume, oltre l’aspetto spirituale, anche e soprattutto un monito per gli adulti a guadare sempre con attenzione ai bisogni dei bambini ed ai pericoli incombenti sulle loro fragili esistenze”.

“Proprio l’anno scorso – continua Marziale – ospite della Versiliana a Marina di Pietrasanta sono stato delegato a scegliere il nome della mascotte della festa per il quadriennio olimpico “Soul Sport” e la mia scelta è caduta proprio su “Cocò”, in dedica ad un bimbo che la comunità calabrese non potrà mai dimenticare per l’efferatezza della sua uccisione. Ma, che Cocò e Sara siano vivi lo dimostra l’azione dell’amministrazione comunale di Cassano con un’opera a beneficio dei bambini e la presenza del Garante”.