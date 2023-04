Settimana scorsa si è svolto, presso la casa comunale , un incontro preliminare con alcune realtà associative e commerciali di Marina di Gioiosa Ionica per discutere dell’organizzazione dei festeggiamenti in occasione del centenario della Madonna del Carmine.

Siamo consapevoli che quest’anno si dovrà realizzare qualcosa di importante, cercando anzitutto di ripristinare quel senso di appartenenza e di amore verso il nostro paese ma soprattutto di comunità, che consentiranno di realizzare , facendo squadra, un evento che tornerà ad essere una delle feste patronali più sentite e partecipate della Locride, e per fare ciò è necessario l’impegno di tutti , ognuno nel suo piccolo.

L’amministrazione comunale sarà a disposizione, adempiendo a tutto ciò che gli competerà, aperta a qualsiasi tipo di confronto con tutte le associazioni che vorranno partecipare attivamente all’organizzazione della festa .

Un secondo incontro è stato fissato per giovedì 27 aprile 2023 alle ore 19:00, presso la Sala del Consiglio comunale, per iniziare,concretamente a programmare la festa, pertanto vi aspettiamo numerosi.

Assessore

Giuseppe Romeo