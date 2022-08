CLEMENTE CORVO

La A.S.D. Gioiese 1918 è lieta di annunciare che mercoledì 10 dalle ore

17:00 parte la preparazione della prima squadra.

Il punto di ritrovo per tutta la “Famiglia Gioiese” è il glorioso Cesare

Giordano. Gli allenamenti, agli ordini di Mister Graziano Nocera,

continueranno i giorni 11 e 12, per riprendere dopo la pausa del

ferragosto dal 16 in poi, tutti i giorni.

Inoltre, Giovedì 11 alle ore 21:00 in Piazza Matteotti sarà presentata

la squadra alla città.

Continua a gonfie vele la campagna abbonamenti per il campionato

d’Eccellenza 2022-2023.

Si invitano tutti i sostenitori ad aderire, per una stagione calcistica

che si preannuncia ricca d’emozioni.