DI CLEMENTE CORVO

Un vento di rinnovamento soffia sui campi della Lega Nazionale Dilettanti dopo la riunione,

che fa da consueta cornice di preparazione al torneo amatori, tenutasi ieri sera

presso la delegazione distrettuale di Gioia Tauro tra le squadre partecipanti ed

i rappresentanti AIA di Taurianova. La serata di ieri ha segnato un capitolo

importante per il calcio amatoriale con un focus non solo sulle dinamiche

competitive ma anche sulle nuove prospettive arbitrali. Lo spirito di

cambiamento è stato incarnato dalla visione illuminata del Presidente ADRIANO POLIFRONE ,

il quale ha presentato, in una riunione vibrante di passione e di speranza, una

vera e propria rivoluzione nel mondo dell’arbitraggio: l’introduzione di

giovani arbitri tra i 16 e i 18 anni nei tornei amatoriali che prenderanno il

via da sabato prossimo. Ieri si è respirata un’atmosfera di profondo

rinnovamento quando dopo l’introduzione alla riunione fatta dal segretario della delegazione di Gioia Tauro ANTONIO PISANO e dopo l’intervento del vicepresidente dell’ AIA LAGANÀ ANTONINO, veramente incisive e ricche di familiarità, di grandi valori di vita sono state le considerazioni fatte dal PRESIDENTE DELL ‘ AIA ADRIANO POLIFRONE , che con una commovente dedizione

paterna, ha chiamato al suo fianco i giovani arbitri, accogliendoli con un

simbolico abbraccio. “Vedete questi ragazzi? Sono e saranno i vostri

arbitri,” ha detto, instillando nella sala un senso di rispetto e di

tutela verso queste giovani promesse. È un’iniziativa pionieristica quella di

affidare le redini del gioco a ragazzi e ragazze che potrebbero essere i figli

di chi li osserva dalla tribuna o dalla panchina. Il Presidente ha sottolineato

con vigore che questi giovani, pur potendo incappare in errori come ogni

esordiente, non devono essere oggetto di insulti o denigrazioni. Sono lì per

apprendere, crescere e, un giorno, forse dirigere match in palcoscenici ben più

ampi, magari anche in Serie A, proprio come alcuni dei loro predecessori

taurianovesi. La lezione di vita che Polifrone ha voluto impartire non si

limita al campo di gioco: considerare i giovani arbitri come figli è un monito

a esercitare l’empatia e il rispetto in ogni ambito della società. Le parole

del Presidente, infuse di autentica passione e chiarissima sensibilità, mirano

a creare un ambiente in cui il divertimento e l’apprendimento possano fondersi

armoniosamente. Rispetto, dunque, è la parola chiave: un valore che Polifrone

ha impresso nell’animo dei dirigenti delle squadre, un principio che dovrà

guidare ogni interazione con i giovani arbitri. Il messaggio è chiaro: ogni

giovane con il fischietto in bocca potrebbe essere vostro figlio, e come tale

merita di essere trattato con considerazione e correttezza. La decisione di

affidarsi a giovani arbitri non è soltanto un’espressione di fiducia verso le

nuove generazioni, ma anche un investimento sulla qualità del gioco: questi

ragazzi, grazie alla loro freschezza fisica e mentale, possono garantire un

seguito più attento e dinamico del match, elemento spesso carente quando le

forze dell’età più matura vengono meno. La serata di ieri non è stata solo un

prologo al torneo che sta per iniziare, ma un manifesto di intenti per un

futuro dello sport che si costruisce oggi, con coraggio e fiducia in campo,

rispettando i valori fondamentali di educazione e fair play. In un mondo dello

sport troppo spesso segnato da episodi di violenza e mancanza di rispetto,

l’azione di Polifrone e la delegazione di Taurianova rappresenta un faro di

speranza, un modello di civiltà sportiva che merita di essere emulato in ogni

campo, in ogni sport, in ogni nazione.