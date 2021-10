In data odierna l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Carlà, ha rassegnato le dimissioni.

L’Assessore ha comunicato di essersi determinata in tal senso a seguito di pubblica mia dichiarazione sulla inadeguatezza della azione amministrativa del settore, invitandola ad essere più incisiva nella sua azione.

Nell’accogliere le sue dimissioni ringrazio l’assessore Carlà che, pur nelle difficili condizioni date, ha comunque svolto con sacrificio il compito affidatole. Per il momento terrò io tutte le deleghe relative alle Politiche Sociali.

Il Sindaco

Aldo Alessio