Si avvia alla conclusione la stagione 2023 della Kermesse culturale “Il maggio dei libri”, iniziativa ministeriale tendente a diffondere la pratica della lettura, che, nell’ultimo triennio, a Gioia Tauro, ha sortito un grandissimo successo di pubblico, catalizzando anche l’attenzione delle più alte istituzioni militari, che hanno tutte partecipato attivamente, patrocinando la manifestazione, la quale ha potuto così fregiarsi del contributo attivo dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dell’Autorità di Sistema Portuale dei MTMI.

Nel tardo pomeriggio di domani, 27 maggio, nell’affascinante location de “Le Cisterne”, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, A.I. (CP) Aus., Andrea Agostinelli, insieme al Comandante del Gruppo Guardia di Finanza di Gioia Tauro, Ten. Col. Danilo Persano e del Comandante della locale Capitaneria di Porto, C.F. (CP) Vincenzo Zagarola, moderati dal giornalista Michele Albanese, siederanno al tavolo della presidenza, per presentare l’ultimo libro dell’on. Pino Soriero “Andata in porto. Gioia Tauro. La sfida vincente”, che racconta la storia del grande porto e dei suoi recenti ed importanti traguardi.

L’evento, che, nel calendario delle manifestazioni, si connota per la particolare importanza, sarà preceduto, nella serata di oggi, dalla presentazione del libro di Francesco Pileggi “Quando mia madre indosso la maglietta di Franz Beckenbauer” e seguito, domenica 28, dalla presentazione del libro di Nicodemo Misiti “Uluç Alì. Il rinnegato”, che avrà nel noto attore Michele Macrì un lettore d’eccezione. Anche questi due eventi si terranno nella location de “Le Cisterne”.