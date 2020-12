In data 1.12.2020, ore 16 circa, venivano tratti in arresto a Gioia Tauro – nei pressi di una nota azienda gioiese – 3 soggetti residenti a Reggio Calabria.

Prontamente intervenivano gli agenti della Legione dei Carabinieri di Gioia Tauro e li portavano in Caserma.

Il Pm di turno disponeva la misura cautelare in carcere, presso la casa circondariale di Palmi, per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, nonché lesioni.

All’esito dell’udienza del rito direttissimo, celebrato nel pomeriggio del 2.12.2020, il Pubblico Ministero chiedeva fortemente la permanenza in carcere per i tre imputati ma il Giudice monocratico di Palmi (Dottor Marco IAZZETTI), accogliendo la linea difensiva esposta dagli Avvocati Nicola Rao e Daniele Calipa (difensori di fiducia dei 3 imputati), applicava gli arresti domiciliari per 2 dei soggetti tratti in arresto mentre per uno disponeva la misura della presentazione alla polizia giudiziaria e per tanto, G.F. G.S. G.G, venivano scarcerati.