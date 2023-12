Il 6 dicembre scorso, presso la Prefettura di Reggio Calabria, previa convocazione del Prefetto, Dott.ssa Carla Vaccaro, si è tenuto il tavolo tecnico tra il Comune di Gioia Tauro e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, richiesto dal Sindaco Alessio, per fare chiarezza sulla sospensione dei lavori inerenti la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario del Fiume Budello e la realizzazione a monte del “laminatoio” di contenimento di una eventuale piena delle acque del fiume, oltre che sulle ulteriori problematiche riguardanti detto corso d’acqua.

Al tavolo tecnico, presieduto dalla Responsabile della Protezione Civile della Prefettura, Dott.ssa Antonia Surace, hanno partecipato, in rappresentanza degli enti convocati, il Sindaco della Città di Gioia Tauro, Aldo Alessio, unitamente al Vicesindaco, Carmen Moliterno, il Responsabile della Protezione Civile regionale, sede periferica di Reggio Calabria, Dott. Luigi Mollica, la Dirigente del Settore 12 “Tutela del territorio e dell’ambiente” della Città Metropolitana, Ing. Domenica Catalfamo, il Responsabile dell’Azienda Calabria Verde, Ing. Demetrio Moschella della struttura del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria ed il rappresentante del Dipartimento Ambiente e difesa del suolo della Regione Calabria, ing. Francesco Costantino.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Alessio ha ribadito la preoccupazione, già rappresentata durante i precedenti incontri presso l’UTG, riguardo la potenziale pericolosità del Fiume Budello, rimasto abbandonato a sé stesso da molto tempo, al tempo stesso evidenziando l’esigenza impellente di ripristino degli argini, di abbassamento dell’alveo e di risistemazione del letto del torrente.

Ha, altresì, fatto presente la necessità di procedere con la massima sollecitudine ad un nuovo intervento di pulizia per l’estirpazione del canneto formatosi dall’altezza della Statale 18 e fino alla foce del corso d’acqua, che genera un pericoloso freno al regolare deflusso delle acque.

Riguardo a tale ultima esigenza, nei giorni successivi l’incontro, grazie alla convenzione sottoscritta tra il Comune di Gioia Tauro e l’Azienda Calabria Verde, quest’ultima ha già avviato gli inderogabili interventi di pulizia del fiume, divenuti ormai non ulteriormente differibili, stante l’imminente avvio della stagione delle piogge.

Durante la riunione, il Sindaco Alessio ha, inoltre, portato all’attenzione dei diversi interlocutori istituzionali la problematica del blocco dei lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario del Budello, fermi ormai da diversi mesi, oltre che l’abbandono della realizzazione a monte del “Laminatoio” necessario a prevenire il rischio che, in caso di piena, possa verificarsi una nuova esondazione del fiume nel tratto di attraversamento del centro urbanizzato della Città, sottolineando, in proposito, l’esistenza di finanziamenti prontamente fruibili, quali quello di € 4.500.000,00 per la realizzazione delle opere idrauliche e l’ulteriore di € 11.800.000,00 fruibile per la realizzazione dello “scolmatore” necessario ad arginare il rischio di eventuali esondazioni del torrente in caso di piena.

A conclusione dell’ampia discussione della problematica, affrontata soprattutto da un punto di vista tecnico-procedurale, su proposta del Sindaco Alessio, si è convenuto sull’opportunità dell’istituzione, presso la stessa Prefettura, di un tavolo tecnico permanente che, oltre ai presenti, sarà allargato anche a RFI ed all’Autorità di Bacino Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria.

Si è, altresì, stabilito che l’impresa che aveva deciso di abbandonare i lavori di realizzazione del sottopasso, procederà alla presentazione di una nuova proposta progettuale, sicché, espletate le procedure di approvazione della stessa, a cura degli Uffici preposti, detti lavori possano riprendere con celerità ed essere portati a compimento in tempi brevi.

L’amministrazione comunale moderatamente soddisfatta dall’esito dell’incontro (che ha ottenuto risultati parziali, ma, comunque, importanti, riguardo alle esigenze prospettate), continuerà a vigilare affinché i lavori dell’apertura del sottopasso possano riprendere al più presto possibile e si provveda a tutte le attività efficaci al reperimento di ulteriori fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle nuove sponde e del nuovo alveo del Budello, almeno nel tratto che attraversa la zona urbanizzata della Città, oltre che per la realizzazione del “Laminatoio” a monte inteso a scongiurare il rischio di esondazioni nello stesso tratto.

La soglia di attenzione di questa Amministrazione comunale rispetto alla problematica resterà, comunque, alta, tant’è che è intendimento del Sindaco Alessio chiedere, già a partire dal nuovo anno, la convocazione di un ulteriore incontro per ottenere ragguagli ed aggiornamenti sullo svolgimento delle attività tecnico-procedurali svolte al fine di risolvere definitivamente le criticità esaminate nel corso del tavolo tecnico del 6 dicembre scorso.