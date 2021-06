Di Clemente Corvo

Approssimandosi la data del 31/7 2021, data in cui decadono i limiti imposti dalla Regione per i provvedimenti anti covid, motivi per i quali l’ospedale di Gioia Tauro era stato preposto al Ricovero dei pazienti affetti da covid provenienti dal nosocomio di Reggio Calabria, si sensibilizza il sindaco Alessio e tutta la sua amministrazione ad essere determinati ed incisivi al fine di porre in essere la immediata riapertura dei reparti di medicina, cardiologia e di tutte le attività ambulatoriali e ospedaliere in precedenza li svolte, più tutti i servizi assistenziali: radiologia laboratorio analisi aperti al pubblico, in quanto, la numerosa fascia di popolazione che non può sostenere il costo oneroso delle prestazioni che attualmente per limiti di budget non vengono erogate dalle strutture convenzionate, possono beneficiare del Servizio Pubblico. Il Pronto Soccorso deve ritornare ad essere funzionale nella città del Porto, con un organico che preveda la presenza di tutte le figure medico-specialistiche precedentemente li insediate. Il sindaco deve impegnarsi Affinché tutto il personale, senza alcun tipo di deroga per nessuno, debba ritornare nell’immediatezza nel presidio ospedaliero di Gioia Tauro, per la restituzione in toto delle condizioni esistenti in epoca precedente al covid. Esempio, cardiologia dovrà contare le 5 unità mediche che già prima erano qui insediate con tutto il restante personale. C’è da auspicare, di concerto all’azione del sindaco Alessio e della sua amministrazione, l’appoggio totale di tutti i sindacati che coalizzati devono evitare clientalismi di ogni sorta. Nella negativa ipotesi di una recrudescenza del covid, si evidenzia che possono continuare a coesistere i reparti menzionati con il reparto covid, senza che vi siano promiscuità di sorta, visti i percorsi segnalati che evitano una qualsiasi frammistione di utenza. Clemente corvo