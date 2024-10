Salvatore Tosto, finanziere di Gioia Tauro coinvolto nel marzo dello scorso anno nell’Operazione della Dda denominata “Hybris”, accusato di aver rivelato segreti d’ufficio alla ‘ndrangheta, è stato dichiarato totalmente estraneo alle accuse dal Gip con il procedimento di archiviazione “per non aver commesso il fatto”.

Finisce il calvario di un uomo delle Fiamme Gialle che aveva subito la gogna mediatica e umana, per un’accusa che poi è risultata non vera, ma sulla sua pelle restano i segni di un oltraggio della propria persona, innocente ed estraneo che si trova coinvolto in un ciclone giudiziario senza aver fatto nulla, con tutte le ripercussioni umane, oltre ai danni per salute che subiscono quasi sempre le persone innocenti.

Salvatore Tosto era ed è sempre stato un uomo onesto, leale servitore della divisa della Guardia di Finanza che continuerà ad indossare con onore e senza alcuna macchia.

Il finanziere Salvatore Tosto ringrazia per le attenzioni e la grande professionalità ricevuta nel seguire il suo caso i suoi legali, gli avv.ti Domenico Infantino (junior) e Glenda Prochilo.

(GiLa)