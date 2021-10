di Robin Hood

Giovane di 47 anni affetto da infarto miocardico acuto ( STEMI inferiore) muore al pronto soccorso di Gioia Tauro in attesa, da più di un’ora, di ambulanza attrezzata del 118, per essere trasportato in un Centro con Emodinamica, per rivascolarizzazione con angiopastica primaria, così come previsto dalle Linee Guida. Giovanni (il nome dello sfortunato) si sarebbe potuto salvare se nell’unico ospedale della Piana di Gioia Tauro ci fosse attivo un Servizio di Emodinamica dove si sarebbe potuta eseguire una procedura d’urgenza. Purtroppo altre morti seguiranno se non si procederà alla realizzazione di una rete per il trattamento delle Sindromi Coronariche Acute, già esistente a Cosenza, Catanzaro, Castrovillari e provincia. Una barbarie senza fine a cui molti seri professionisti vogliono porre fine con proposte e denuncie e, invece di essere ascoltati, vengono sanzionati e lasciati nel totale abbandono con lo scopo di arrendersi di fronte alle prepotenze e all’arroganza di decisori pubblici locali che non conoscono i veri problemi sanitari per manifesta incapacità gestionale e professionale.