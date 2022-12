Di CLEMENTE CORVO

Il Consigliere di maggioranza del Comune di Gioia Tauro Enzo Filippone, Capogruppo di “La Gioia Infinita”, questa mattina ha fatto inserire, in base all’articolo 19 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale : interpellanze, un punto all’ordine del giorno per il consiglio comunale di domani 20 dicembre che si terrà alle ore 18, 30 presso La sala Consiliare di Gioia Tauro.

Lo stesso è stato inoltrato al Presidente del consiglio

Dott.ssa Francesca Altomonte

Al Segretario Comunale Dott. Pupo Pasquale

Alla Dott.ssa Carmen Moliterno Assessore alla Cultura, Beni Culturali, Museo e Biblioteca.

Oggetto : Biblioteca comunale : accessibilità,agibilità bagni per persone con disabilità, norme antincendio,autorizzazioni targa sulla facciata dello stabile.

Premesso

di essere stato rassicurato dal dirigente UTC Architetto Francesco Carpinelli e dal Vice Sindaco Dott.ssa Carmen Moliterno sulla fruibilità da parte del pubblico del locale Le Cisterne essendo la sua messa in sicurezza in deroga in quanto bene tutelato dalla soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria,

che questo ente comunale ha proceduto ad apporre la stessa targa recante la dicitura “Biblioteca Comunale – Assessorato alla Pubblica Istruzione” costituente segnalazione pubblica non conforme alla Legge, essendo gli assessorati comunali soppressi a seguito della vecchia legge n°142 del 10 giugno 1990 che disciplina riforma e riordino degli Enti Locali.Tutto ciò premesso chiedo alla stessa chi ed in forza di quale normativa, ha autorizzato e disposto l’apposizione di quella targa sulla facciata dello stabile?

Perché la rampa che servirebbe a far entrata le persone con disabilita’ non è situata mai fuori? Perché il posizionamento della rampa è vicino allo stallo per disabili creando problemi su chi deve parcheggiare sullo stallo? Perché la rampa non rispetta il decreto ministeriale n.236 D.M. 14.6.89? visto che la legge stabilisce che una rampa per disabili non possa avere una pendenza superiore all’8%; ciò vuol dire che la rampa si deve alzare di 1 cm ogni 12 cm percorsi in lunghezza dando la possibilità ad un persone in sedia a rotelle autonoma di salire e scendere. Perché è assente il passamano? che aiuterebbe una persona con disabilità autonoma di accedere. Perché è presente uno rialzo sulla porta all’interno della biblioteca? che costituirebbe un problemi nel momento in cui una persona con sedia a rotelle dovrebbe uscire e in caso di incendio non potrebbe velocizzare la fuga.

Perché sono presenti 3 estintori con manutenzione datata 2021 quando la legge stabilisce che ogni 6 mesi và fatta una manutenzione? In particolare, a seguito del trasloco della biblioteca presso la nuova sede è stato predisposto il progetto antincendio ai sensi del D.M. 03.08.2015? Un edificio e le sue unità immobiliari e ambientali sono accessibili se anche le persone che hanno capacità motoria o sensoriale ridotta o impedita possono entrare, vivere gli spazi e utilizzare le attrezzature presenti in sicurezza e autonomia su’ questo punto devo evidenziare che l’altezza degli scaffali dovrebbe consentire anche ai disabili motori di accedere ai ripiani più alti e per questo dovrebbe non superare i 1.60 cm,

Perché alcuni libri sono posizionati su scaffali ad un 1.70 cm. e altri ad 2.30 cm. Perché i bagni non sono a norma? visto che sono sprovvisti di maniglione ribaltabile in acciaio.

Vincenzo Filippone Consigliere Comunale Capo Gruppo di La Gioia Infinita