Gioia Tauro, il consigliere Filippone non soddisfatto della risposta del vice sindaco Moliterno

DI CLEMENTE CORVO

In riferimento all’interpellanza proposta ieri in sede di Consiglio Comunale dal consigliere di maggioranza Enzo Filippone relativo alla biblioteca comunale, accessibilità, agibilità bagni per persone con disabilità, norme antincendio, autorizzazioni targa sulla facciata dello stesso stabile, in seguito ai chiarimenti esposti dall’assessore al settore, che tra l’altro si sono addirittura protratti per oltre il doppio del tempo utile per illustrare le proprie motivazioni, non hanno in alcun modo soddisfatto il Consigliere Enzo Filippone capogruppo di ” La Gioia Infinita”.

Lo stesso Infatti si è così espresso:

Rimango impietrito e scioccato dalle dichiarazioni rilasciate dalla Vice Sindaco Dott.ssa Carmen Moliterno, nello specificare che la targa appesa fuori sia regolare.

Se l’assessore alla cultura fa una banale ricerca della parola “assessorato” nel testo del TUEL, con sua sorpresa scoprirà che tale parola non è mai menzionata, ciò perché gli assessorati non esistono più, perchè aboliti dalla 142 i cui contenuti sono stati recepiti ed ampliati da TUEL e non da esso soppressi. Una cosa è vera che la targa è antica, quindi posta dentro il museo. Il progetto per tutti Nati Per Leggere, pur sapendo dei limiti specifici di alcune disabilità importanti o sensoriali non è compatibile con il progetto stesso, nonostante l’ encomiabile lavoro svolto dai Volontari.



Sono rimasto allibito, ribadisce lo stesso Consigliere Filippone, quando la stessa Vice Sindaco ha dichiarato che si sta’ procedendo oggi alla messa in sicurezza dell’ impianto anticendio, la stessa non risponde sull’ ostacolo all’ingresso della porta, dichiara che la scaffalatura di cui parlo io è futuristica, siamo nel 2022 e comunque la biblioteca di Gioia Tauro è a scaffalatura aperta, ovvero, gli utenti direttamente possono accedere agli scaffali. Se è vero che non esiste norma sull’altezza della scaffalatura, è vero che un qualunque oggetto per essere accessibile ad un disabile deve essere ad altezza idonea. Per quanto riguarda i bagni questo ad oggi è la situazione, “vedi foto”,

Vorrei sapere come fa’ una persona in sedia a rotelle ad alzarsi visto che non c’è il maniglione d’acciaio e l’altro maniglione in plastica è (come dichiarato da lei) affisso su una parete di cartongesso, quindi assolutamente non idoneo a sostenere il peso di una persona che fa’ forza per alzarsi.