Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale di maggioranza Enzo Filippone

Ammettendo che la colpa sia mia in primis per non aver preso decisioni per questo scempio tempo fa’. Mentre nella sala consiliare si parla di “degradi all’interno del tessuto urbano” la città rimane senza acqua per l’ennesima volta. La cosa veramente assurda è che dopo la mia segnalazione a gli uffici di competenza alle ore 15:48 la pagina del comune pubblica il tutto alle ore 19:00. Trovo assurdo che la comunicazione alle scuole venga fatta la mattina alle ore 08:00 creando problemi a tutte le persone che portano i figli a scuola. Un amministrazione di cui n’è faccio parte che non riesce nemmeno nell’ordinario, a giorni informerò su’ altre problematiche in corso.