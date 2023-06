DI CLEMENTE CORVO

Anche quest’anno il Sindaco di Gioia Tauro Aldo Alessio, alla presenza di

autorità militari e della cittadinanza ha deposto una corona di alloro in

Piazza Municipio, in occasione del settantasettesimo anno della Costituzione

della Repubblica Italiana. La stessa si festeggia ogni anno il 2 Giugno. La

data non è stata scelta a caso, il 2 giugno si ricorda il referendum del

1946 che, dopo la Seconda Guerra Mondiale ha sancito la fine ufficiale

della Monarchia e la nascita della Repubblica.

Lo stesso ha ricordato che libertà, uguaglianza, solidarietà, rispetto dei

diritti dei singoli e della comunità sono pilastri fondamentali della

nostra carta costituzionale.

Prima della conclusione della manifestazione il Sindaco Aldo Alessio a

nome dell’Amministrazione Comunale ha consegnato Due encomi solenni, uno

all ‘agente scelto ROBERTO BRINGHELLI e l’ altro all ‘ agente MARCO GULLÌ,

alla presenza della Comandante locale della Polizia, Maggiore Dott. SERENA

SCUDERI .

Gli encomi conferiti riportano la seguente motivazione :

” Per aver dimostrato senso di attaccamento al corpo, rendendosi sempre

collaborativo e disponibile alle risoluzioni dei problemi ha svolto il

proprio ruolo mostrando serietà e preparazione, rispettando puntualmente le

direttive impartite dalla Comandante Locale della Polizia Maggiore Dott.

Serena Scuderi e collaborando fattivamente alla vita del comandante del

comando. Encomiabile esempio di professionalità di perspicacia e

correttezza finalizzato a rendere sempre più sicuro il territorio.

Evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito

investigativo, traeva in arresto un individuo responsabile dei reati di

violenza e resistenza a pubblico ufficiale, durante un’operazione di

contrasto al commercio abusivo effettuata in data 01/07/22″. Certamente un

giustissimo riconoscimento a due componenti della Polizia Locale, diretti

in maniera magistrale, con grande Professionalità dalla Comandante Maggiore

Dott. Serena Scuderi, che pur con un numero veramente limitatissimo di

componenti a sua disposizione, si adopera quotidianamente con grandissimo

impegno e risolutezza insieme ai suoi uomini alla salvaguardia della popolazione e del

territorio!