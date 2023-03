Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Posto di Polizia Ferroviaria di Gioia Tauro, durante un servizio di vigilanza a bordo di un treno a lunga percorrenza, ha proceduto al controllo di un viaggiatore che, con fare sospetto, si aggirava lungo il convoglio. I poliziotti insospettiti dall’atteggiamento hanno deciso di approfondire gli accertamenti scoprendo dalla banca dati che l’uomo era destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità iberiche per violenza sessuale in pregiudizio di minori.

L’uomo è stato fatto scendere dal treno e consegnato per ulteriori verifiche al personale del Posto Polfer di Paola che ha proceduto al suo arresto.

L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Paola e posto a disposizione dell’A.G. competente, in attesa della decisione su una sua eventuale estradizione.