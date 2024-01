“Da cittadino, ancor prima che da Consigliere regionale, esprimo vivo apprezzamento al Governatore Franco Petrolo – dichiara Giannetta (FI) – e a tutti i club Rotary della Calabria per l’intensa e proficua azione sociale che stanno svolgendo come club service. In particolare – continua – esprimo il più ampio riconoscimento alla manifestazione socio culturale del Rotary Club di GioiaTauro, presieduto dall’avvocato Domenico Infantino, denominata “Forme e colori a Sala Fallara: le donne artiste, tra pittura e poesia”.

Un evento, durato un mese, che ha offerto alla collettività una kermesse sui giganti dell’arte italiana (Giotto, Caravaggio, Preti, Gentileschi, Leonardo) con prestigiosissimi relatori e che ha dato l’opportunità a ventisei talentuose artiste calabresi di esporre le proprie creazioni. Trovo – conclude Giannetta – particolarmente significativo e lodevole l’aver voluto dedicare la manifestazione alle donne e la denuncia, attraverso l’arte, di ogni forma di violenza e discriminazione di genere”.