Gioia Tauro, continua senza sosta l’attività di programmazione della Giunta Scarcella

L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco avv. Simona Scarcella, grazie alla collaborazione sinergica dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e ai Lavori Pubblici, continua a investire nelle scuole del territorio con azioni concrete per migliorare i servizi e garantire strutture sicure e moderne per studenti e personale Nonostante le note ed ereditate difficoltà finanziarie, si è riusciti nell’ impresa di acquistare uno

.

È stato consegnato proprio oggi un nuovo scuolabus dotato di pedana automatica per disabili, acquistato da questa amministrazione prima dell’avvio della scuola. Questo andrà ad ampliare la flotta già operativa. Un importante investimento che risponde all’elevato numero di richieste dei genitori e garantisce un servizio di trasporto più inclusivo ed efficiente.

Allo stesso modo sono costanti e numerosi gli

nel patrimonio immobiliare scolastico

• :

Sono state ricavate tre aule dalla riorganizzazione di due spazi preesistenti, ottimizzando gli ambienti per rispondere alle esigenze di ampliamento didattico.

• :

Eseguiti interventi di saldatura al cancello di via Asmara e sistemazione dei sistemi di raccolta delle acque presso il plesso Pentimalli.

• interventi di riparazione idraulica del plesso Pentimalli e della scuola Duomo.

Molto importante è l’ avvio di lavori presso la scuola pentimalli.

È in corso la sistemazione di due scale antincendio per migliorare la sicurezza degli edifici scolastici.

• : Interventi di manutenzione straordinaria su serramenti danneggiati.

• : Proseguono regolarmente i lavori di manutenzione dei servizi igienici e delle aule, per garantire ambienti decorosi e funzionali.

:

• : Si prevede il rifacimento di 750 metri quadrati di guaina a tetto presso il plesso Montale per prevenire infiltrazioni e proteggere la struttura.

• :

È in programma un intervento straordinario per garantire la piena efficienza degli impianti di riscaldamento in vista della stagione invernale.

“Queste azioni testimoniano l’impegno dell’Amministrazione nel garantire scuole moderne, sicure e inclusivi, ponendo studenti e famiglie al centro delle politiche pubbliche. La cura del patrimonio scolastico rappresenta una priorità fondamentale per la nostra comunità,” ha dichiarato l’Assessore Speranza “Continueremo a lavorare con determinazione per rispondere alle esigenze dei nostri cittadini, assicurando strutture di qualità.”.

Grande soddisfazione espressa dal sindaco Scarcella per l’impegno costante nei suoi collaboratori a rispondere a tutte le esigenze rappresentate dal dirigente scolastico e dai genitori “per me è importante evidenziare che nonostante l’ente si trovi in un momento particolare rappresentato dalla chiusura dell’esercizio, non ci siamo fermati, anzi al contrario l’assessorato ai lavori pubblici è quello alla pubblica istruzione si sono impegnati per recuperare tutte le risorse indispensabili a garantire l’inclusione sociale, la messa in sicurezza delle scuole, è una gestione quanto più possibile decorosa del sistema scolastico gioiose. Mi preme evidenziare come la realizzazione della copertura con guaina di tutto il tetto del plesso pettinali risponda ad un’esigenza manifestata da anni dal dirigente scolastico a causa della presenza di numerose infiltrazioni che rendevano particolarmente difficile la vita dei giovanissimi studenti. Siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare ma allo stesso tempo siamo presenti in ogni momento per rispondere ad un territorio che siamo sicuri nei prossimi mesi troverà riscatto”

Il sindaco avvocato Simona Scarcella

Assessore alla pubblica istruzione professoressa Domenica Speranza

Assessore lavori pubblici ingegner Giuseppe Romeo