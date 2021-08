“Continuano le emozioni olimpiche e continuano anche le splendide avventure sportive di tre nostre atlete da oggi impegnate ai Giochi Paralimpici di Tokyo. Tre talenti, ma soprattutto tre straordinarie campionesse nella vita che terranno alto il nome di Reggio Calabria e dell’intero territorio metropolitano, nel mondo”. E’ quanto affermano il Sindaco della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, il consigliere metropolitano con delega allo Sport e impiantistica sportiva, Carmelo Versace e l’assessore comunale allo Sport, Giuggi Palmenta, nel rivolgere alle atlete paralimpiche reggine Anna Barbaro, Raffaella Battaglia ed Enza Petrilli, l’augurio e l’incoraggiamento per una entusiasmante manifestazione dei Giochi.

“Anna, Raffaella ed Enza – prosegue la nota – sono il volto della Calabria migliore, testimonianze autentiche e limpide di quanto nella vita sia fondamentale lottare per andare oltre i propri limiti. I successi sportivi che costellano i brillanti percorsi agonistici che le nostre campionesse hanno collezionato in questi anni, sempre ai massimi livelli, sono la naturale conseguenza di un approccio alla vita fatto di impegno, passione e di una sconfinata determinazione. Siamo e saremo sempre al loro fianco – proseguono il Sindaco e i consiglieri Versace e Palmenta – pronti ad entusiasmarci per ogni loro nuovo traguardo sportivo ma soprattutto per rinsaldare il fronte comune, che tutti deve farci trovare uniti, insieme al Comitato Italiano Paralimpico, per una società sempre più inclusiva, attenta ai bisogni dei più fragili e davvero capace di assumere il valore della diversità quale imprescindibile fattore di arricchimento e crescita sociale e culturale. In bocca al lupo ragazze!”