Ginecologia Polistena, sta bene la mamma di Taurianova finita ieri sera in terapia dopo aver partorito il bambino

Il marito chiama alla redazione di Approdo per ringraziare l’equipe della primaria Jannacci oltre ai donatori del sangue che si sono presentati in tantissimi per aiutare la ragazza di Taurianova.

Di Luigi Longo

La donna di Taurianova che era finita in terapia intensiva dopo aver partorito un bel bambino di nome Rocco, sta molto meglio. Il marito ha chiamato la redazione di Approdo per ringraziare i medici della Ginecologia e terapia intensiva per la grande professionalità dimostrata. La donna era finita in terapia intensiva per una emorragia post parto. Va sottolineato la grande sensibilità dei cittadini che si sono recati in tantissimi all’ospedale di Polistena per donare il sangue compatibile. L’ospedale di Polistena si conferma struttura d’eccellenza in tanti reparti. Purtroppo gli errori possono capitare ma si contano sulle dite di una mano. Rafforzare L’ospedale di Polistena deve essere una priorità per tutti. Ed un appello non criminalizzare i pochi medici che stanno dando tutta la loro professionalità per sopperire alla carenze strutturali.