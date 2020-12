“Dal Centrodestra arrivano i rinforzi per la ripartenza della sanità calabrese”.

Lo dichiara Domenico Giannetta, consigliere regionale di Forza Italia.

“Grazie all’emendamento alla Legge di Bilancio proposto da Roberto Occhiuto, vice Presidente di Forza Italia alla Camera, finalmente si potranno effettuare nuovi investimenti. Un fatto finora impossibile – dichiara Giannetta – a causa della grave esposizione debitoria della sanità regionale, tutt’altro che rientrata con il commissariamento”.

“La Regione potrà, da adesso, accendere mutui con la Cassa Depositi e Prestiti nonostante il sistema sanitario sia indebitato. In tal modo – continua il Consigliere forzista – viene sbloccato il meccanismo che ha impedito, in questi lunghi anni, di pianificare spese per personale, mezzi e servizi e che ha favorito la migrazione sanitaria, che riguarda il 20% della popolazione regionale, e che finanzia, di fatto, la sanità delle regioni del Nord”.

“Il Commissario Longo – sottolinea ancora Giannetta – può dunque contare su nuovi ed importantissimi strumenti per il rilancio della sanità calabrese, fondamentali non solo per contrastare la pandemia che stiamo attraversando, ma anche per programmare azioni di lungo respiro”.

“In attesa che il Governo mantenga la promessa fatta in occasione della manifestazione calabrese contro il Decreto Calabria sulla necessità ‘di dare alla gestione commissariale una prospettiva temporale ben delimitata’, si prenda atto – conclude Giannetta – dell’importante contributo fornito dalla lungimirante politica del Centrodestra nell’individuazione di soluzioni che vanno, coerentemente, proprio in quella direzione”.