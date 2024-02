Un Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato a Lamezia Terme e dalle prime indiscrezioni si apprende che un operaio del Comune di Lamezia, ex Lsu, è stato trovato riverso a terra con la testa sanguinante e alcune costole rotte. In gravi condizioni è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove ha subito un delicato intervento ed è in gravi condizioni nella terapia intensiva in coma farmacologico.

L’incidente è avvenuto nel capannone della sezione lavori del Comune, in via Prunia, lo scorso martedì attorno alle 17.30, poco prima della fine del turno di lavoro. A dare l’allarme e contattare i soccorsi sono stati proprio i colleghi dell’uomo.

Sul caso è stato aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica e sembra che l’operaio si stato aggredito o abbia avuto un lite anche se, non è escluso che si possa trattare di un incidente sul lavoro. Su tutto quanto, a largo raggio, gli investigatori cercheranno di fare luce, mentre il capannone è stato posto sotto sequestro.

